Fair Play Comiso e Messina Sud trionfano alle finali regionali AICS di Roccalumera

Il campionato regionale dell’AICS ha regalato un’intensa giornata di calcio giovanile al campo Comunale di Roccalumera, che ha ospitato le finali. Il comitato siciliano dell’Associazione Italiana Cultuta Sport presieduto da Lillo Margareci ha messo in palio titolo e Coppa della categoria “Esordienti”. Le quattro squadre giunte all’ultimo atto della manifestazione sono state protagoniste di intense e combattute partite, il cui esito è rimasto in bilico fino al triplice fischio arbitrale.

Nel primo match in programma, il Fair Play di Comiso ha piegato per 2 a 1 la tenace resistenza dell’Atene Messina, dimostrandosi più cinico sottoporta. Gli iblei hanno alzato, così, l’ambita Coppa AICS; applausi meritati ai vincitori ed anche ai ragazzi cari ai mister Paolo e Carmen Geraci. Altrettanto equilibrato è stato il secondo incontro tra il Messina Sud e la Mediterranea, che difendeva i colori di Siracusa, come conferma il punteggio di 3-2 a favore dei peloritani. Girandola di emozioni in una sfida ricca di reti ed azioni di pregevole fattura.

“Abbiamo assistito a due belle gare e devo fare i complimenti a tutti i protagonisti, giocatori, allenatori ed arbitri, che sono andati oltre alle avverse condizioni climatiche della vigilia – dichiara il presidente Margareci -. Il mio ringraziamento va a loro e, inoltre, al sindaco, all’Amministrazione comunale di Roccalumera, e alle società Rocchenere e Roccalumera, che ci hanno dato la possibilità di organizzare l’evento nella ridente cittadina jonica. L’aspetto che mi ha soddisfatto maggiormente è stato l’entusiasmo dei calciatori e la loro gioia nel giocare e divertirsi. Tra poco settimane – conclude Margareci – scatteranno altri tornei”.

Organico Fair Play Comiso: Gessaro, Sansone, Merherzi, N. Puglisi, Cubisino, Chessari, Indigeno, G. Puglisi, Pizzaleo, Garofalo, Giannini, Cinnirelle, Ferrera, Selmani, Occhipinti, Tounsi.

Messina Sud: Galeano, Caridi, Arena, Foresta, Lo Re, D’Angelo, Busà, Lo Vecchio, Carta, Rapisarda, Puleo, Danaro, Grungo, Frisone. All. Carta.