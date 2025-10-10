Fabrizio Moro torna in Sicilia col tour “NON HO PAURA DI NIENTE” live 2026 | INFO e TAPPE

Fabrizio Moro torna in Sicilia con il suo “IO NON HO PAURA” live nel 2026. Tra le tappe in calendario, Fabrizio Moro arriverà in concerto a Catania domenica 15 novembre 2026 al Land – La Nuova Dogana con inizio del live previsto per le ore 21.30. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl. I biglietti saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 10 ottobre, su Ticketone, sul sito puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali.

Per gli iscritti all’area riservata del sito ufficiale e al profilo ufficiale WhatsApp, i biglietti sono disponibili dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 10 ottobre. In scaletta durante il live non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che saranno contenuti nel suo nuovo album di inediti “Non ho paura di niente” (BMG), in uscita il 14 novembre.

Il tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026 è prodotto e organizzato da Friends&Partners. Per info sul calendario completo: friendsandpartners.it. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour. Anticipato da “In un mondo di stronzi” e dalla titletrack, “NON HO PAURA DI NIENTE” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro, con 9 nuovi brani caratterizzati da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. L’album sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta.

Sold-out il Bundle contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster, in pre-order in esclusiva sullo store ufficiale BMG. Chi ha acquistato il Bundle potrà partecipare al pre-ascolto esclusivo dell’album che si terrà il 25 ottobre a Roma. La shopper e il poster verranno consegnate durante l’evento. La musicassetta, invece, verrà spedita a partire dal 14 novembre, data di uscita dell’album.

Conosciamo meglio Fabrizio Moro

Classe 1975, è un cantautore e regista romano. Ha all’attivo 9 album in studio (“Fabrizio Moro”, “Ognuno ha quel che si merita”, “Pensa”, “Domani”, “Ancora Barabba”, “L’inizio”, “Via delle Girandole 10”, “Pace” e “Figli di nessuno”), 3 EP (“Barabba”, “La mia voce” e “La mia voce vol. 2”), un album live (“Atlantico Live”) e 3 raccolte (“Il meglio di Fabrizio Moro – Grandi successi”, “Parole Rumori e anni” e “Canzoni d’Amore Nascoste”). Ha partecipato 2 volte nella Categoria Giovani al Festival di Sanremo (2000 e 2007), vincendo con “Pensa” nel 2007. È tornato in gara al Festival da Big per ben 5 volte (2008, 2010, 2017, 2018 e 2022), vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”, brano con cui il duo partecipa all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona classificandosi al quinto posto. Ha scritto canzoni per molti artisti, tra cui Noemi, Emma e Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu.

Come regista, nel 2021 ha diretto, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con la partecipazione dello stesso Luciano Ligabue, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2022 ha esordito alla regia cinematografica con il film “Ghiaccio” insieme ad Alessio De Leonardis, con il quale diretto anche il suo secondo film “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale cinematografiche a febbraio 2024. Il 25 marzo è uscito il brano “Prima di domani” con IL TRE. Ad aprile ha festeggiato i 25 anni di carriera in due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano.