Ezio Greggio al Teatro Mandanici con “Una vita sullo schermo” | DATA e INFO

L’attesa è finita: Ezio Greggio salirà sul palco del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con “Una vita sullo schermo”. L’appuntamento è per sabato 29 novembre 2025, quando uno dei volti più iconici della TV italiana incontrerà il pubblico dal vivo, tra racconti, parodie e satira irresistibile. Un One Man Show ironico, brillante e travolgente in cui Greggio ripercorre la sua carriera – tra televisione, cinema e costume italiano – attraverso aneddoti, satira e momenti cult che hanno segnato l’immaginario di più generazioni.

Attore, showman, regista, giornalista e scrittore, Greggio è uno dei volti più iconici della televisione italiana: protagonista delle trasmissioni che hanno fatto epoca come Drive In, Paperissima, La sai l’ultima, Veline e soprattutto Striscia la Notizia, che conduce dalla prima puntata del 1988 per oltre 4.000 edizioni. Al cinema ha interpretato più di 40 film, lavorando con alcuni tra i più importanti registi italiani e internazionali, vincendo premi prestigiosi come il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Premio Flaiano.

Sul palco del Mandanici porterà un viaggio nella storia della TV italiana di ieri e di oggi: monologhi sferzanti, parodie, clip video, sorprese e un coinvolgimento diretto con il pubblico. Non mancheranno i suoi momenti più celebri, come l’“Asta Tosta” e il mitico quadro del maestro Teomondo Scrofalo. Attraverso il supporto di un grande ledwall e un impianto scenico di livello professionale, lo spettacolo alterna comicità e racconto, creando un dialogo continuo tra memoria e attualità, televisione e palcoscenico, satira e identità del nostro Paese.

“Una vita sullo schermo” è un vero e proprio incontro con un’icona dello spettacolo italiano: 90 minuti di ritmo, risate e storia vissuta, in cui Ezio Greggio si conferma – come sempre – un mattatore instancabile e amatissimo dal pubblico. Biglietti a partire da 25 euro acquistabili a questo link: https://mandanici.organizzatori.18tickets.it/event/37719

La serata con Ezio Greggio inaugura ufficialmente la stagione degli appuntamenti dell’Associazione Olimpo al Teatro Mandanici, che si annuncia ricca di grandi nomi e contenuti di qualità, con nove appuntamenti in cartellone. Sono già aperte le sottoscrizioni degli abbonamenti, che consentono al pubblico di assicurarsi il posto migliore in sala e vivere il percorso artistico delle proposte.

ABBONAMENTI 9 SPETTACOLI

Platea 3ª settore: €130

Platea 2ª settore: €160

Platea 1ª settore: €190

Parterre: €220

ABBONAMENTI 6 SPETTACOLI

Platea 3ª settore: €90

Platea 2ª settore: €120

Platea 1ª settore: €150

Parterre: €180

Per tutte le informazioni rivolgersi al botteghino del Teatro dal lunedì-venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30, oppure contattare i numeri utili: Teatro Mandanici 331 6703392, Associazione Culturale Olimpo 335 457082, AS Anna Salanitro Events Italia 3935251223.