EYBL Reggio Calabria: che partita fra Vis e Decin! Domani la cerimonia d’apertura con ospiti internazionali | INTERVISTE

Dopo la gara di apertura fra KBM Junior (Kosovo) ed Enea Basket Poznan (Polonia) vinta agilmente dai polacchi, il PalaBenvenuti si è trasformato in una vera e propria bolgia per la gara della Vis Reggio Calabria, padrona di casa, contro il Valecnici Decin (campioni di categoria della Repubblica Ceca). Il livello si è alzato parecchio rispetto alla prima gara. I due team si sono dati battaglia per 4 quarti intensi, giocati sul filo dell’equilibrio fino alle fasi finali in cui la maggior freschezza (la Vis ha giocato 2 gare ravvicinate prima di questa, ndr) ha permesso agli ospiti di prendere il largo (72-100 il punteggio finale).

Nel post gara, coach Paolo Pierotti ha fatto comunque i complimenti ai suoi ragazzi nonostante la sconfitta, sottolineando l’attaccamento al progetto Vis e la crescita che un torneo come questo permette ai ragazzi.

Coach Robert Landa, allenatore del Valecnici Decin, ha fatto i complimenti alla Vis per il match disputato e ha elogiato anche il gioco dei suoi ragazzi, sottolineando quanto per loro sia bello poter fare esperienza in Italia, dicendosi contento di poter essere qui in Calabria. “Ringrazio i nostri avversari, ci hanno messo sotto pressione, soprattutto nel primo tempo. D’altro canto, sono fiero dei miei ragazzi che hanno seguito il piano partita e sono rimasti concentrati nel secondo tempo, in difesa, nel nostro fast break, in quello che abbiamo preparato. Probabilmente l’abbiamo vinta nei rimbalzi. Per quanto mi riguarda sono contento di essere qui in Calabria e questo è ciò che importa di più. Abbiamo 7 nuovi giocatori, 5 giocavano già l’anno scorso, l’obiettivo è fare esperienza: nuova gente, nuova nazione, nuovo ambiente, è fantastico giocare in questa competizione“.

In conclusione, il patron Luigi Di Bernardo ha spiegato l’impatto che la EYBL ha sul territorio di Reggio Calabria. Con la Svezia arrivata in serata, così come gli ospiti internazionali Balasz Radics (Presidente EYBL) e Martina Aho (vicepresidente EYBL), si è optato per spostare a domani la cerimonia d’apertura. Appuntamento quindi alla mattina di domani, venerdì 17 ottobre, ore 09:15 al PalaCalafiore per una grande giornata di basket!