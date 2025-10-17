EYBL, il coach di Varsavia esalta il PalaCalafiore: “qui ha giocato Ginobili, magari un mio giocatore potrà fare lo stesso” | INTERVISTA

Tante culture diverse, la scoperta di nuovi posti, la crescita personale alla base di ogni partita, un aspetto che conta tanto quanto una vittoria. È questo lo spirito dell’EYBL, il torneo di basket internazionale in corso in questi giorni a Reggio Calabria. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni Aleksander Kajka, giovane coach polacco dello Dziki Warsaw, al quale abbiamo chiesto un commento sul PalaCalafiore.

“È fantastico essere qui, è bellissimo per i ragazzi poter giocare in questo palazzetto storico in cui ha giocato anche Manu Ginobili. Magari qualcuno dei ragazzi (che oggi stiamo vedendo qui, ndr) potrà avere la sua stessa carriera!“, ha dichiarato.