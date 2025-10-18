EYBL, che succede al tavolo?! Risate e tanto lavoro per Vedran e i ragazzi della Vis | VIDEO

L’EYBL che si sta svolgendo al PalaCalafiore è un torneo riservato ai ragazzi U17, quindi gli over della Vis sono rimasti ‘a guardare’. Di stare con le mani in mano, non se ne parla. Dunque, in 4 sono stati assegnati al tavolo di bordo campo, deputati alle statistiche, al cronometro, alla freccia e al dialogo con gli arbitri. Parliamo di Vedran Mitreski, Dini Syla, Dino Danovic e Lazar Pavicevic che per 4 giorni hanno svestito le vesti di giocatori e si sono trasformati in addetti al tavolo, guardando il basket da un’altra prospettiva.

Siamo stati un po’ con loro in questi giorni e di restare seri non c’è verso. Ovviamente, tranne quando la partita è in corso e c’è da lavorare duramente. Lo sforzo è enorme, essendoci gare mattina, pomeriggio e sera. Però i ragazzi la prendono con il sorriso. Qualche scherzo nelle pause fra un quarto e l’altro, qualche battuta con gli arbitri nei time-out per stemperare un po’ la tensione. E fra una partita e l’altra, durante i momenti di relax, sono sempre fra i più divertenti.

Li abbiamo ascoltati ai microfoni di StrettoWeb e Vedran Mitreski ci ha spiegato che giocano “di squadra, siamo una famiglia, in campo come al tavolo“. Dini Syla, occhio attento ad ogni azione, ha spiegato che insieme a Vedran che lo aiuta si trovano “perfettamente. All’inizio sembrava confusionario, ma poi ci siamo aiutati fra noi“. Lazar Pavicevic ha dichiarato: “anche per me all’inizio è stata dura, soprattutto il primo giorno, poi ho imparato e adesso è più facile“. Dino Danovic: “anche per me sta andando bene, anzi siamo pronti per fare più tornei!“.