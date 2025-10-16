EYBL a Reggio Calabria, il PalaBenvenuti cambia look: gli americani montano un set da cinema | FOTO

Le squadre che prenderanno parte all’EYBL sono già arrivate in città, oggi le prime partite al PalaBenvenuti in attesa della cerimonia d’apertura di domani al PalaCalafiore con un programma completo di match che terrà compagnia agli appassionati di basket dalla mattina fino alla tarda serata. Quest’oggi, come detto, l’azione sarà tutta al PalaBenvenuti, ex PalaBotteghelle, che per l’occasione si è rifatto il look.

Realizzato un angolo per il merchandise in cui comprare i prodotti ufficiali a marchio EYBL, implementato l’angolo bar per soddisfare tifosi e ospiti del palazzetto, nuove grafiche con gli sponsor del torneo e una chicca a stelle e strisce. La troupe americana che segue l’evento ha allestito un piccolo set per girare un documentario sul torneo nel quale ascolta le voci dei protagonisti e racconterà l’evento a Reggio Calabria.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, presente alla giornata inaugurale del torneo, ha sottolineato ai microfoni di StrettoWeb l’importanza dell’evento, tanto sotto il profilo sportivo, quanto sotto quello della promozione turistica.