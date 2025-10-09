Evento tra basket e solidarietà: l’ASD Michele Viola donerà un defibrillatore al Parco del Tempietto | INFO

Trasformare una tragedia in un momento di solidarietà che possa contribuire alla sicurezza della città. E unire tutto questo all’amore per lo sport. È l’obiettivo dell’Associazione di Promozione Sociale ASD Michele Viola, nata del 2024, per iniziativa di un gruppo di amici, ciclisti e cestisti, per omaggiare la scomparsa del dott. Michele Viola. Quel cognome, a Reggio Calabria, non può lasciare indifferenti perchè rappresenta la squadra di basket più blasonata della città, la mitica Viola, chiamata così in onore del giudice Piero Viola, dal fratello Giuseppe, del quale Michele è il figlio.

Michele Viola, già Capo di Gabinetto della Questura di Taranto, originario di Reggio Calabria e stimato funzionario della Polizia di Stato, amato da tutti per la sua grande umanità, nutriva una grande passione per lo sport.

La sua tragica scomparsa, avvenuta in un incidente stradale mentre percorreva in bici la statale 172 nei pressi di Taranto, ha scosso profondamente chiunque lo conoscesse sia lavorativamente che nella vita privata.

L’ASD Michele Viola è nata in suo onore, per celebrare lo sport, la solidarietà, per insegnare l’educazione civica ai più giovani. Nel suo primo anno di vita, l’associazione ha raggiunto uno degli obiettivi fondamentali che si era posta: donare un Totem Defibrillatore alla città di Reggio Calabria. Grazie all’attenzione e agli sforzi dell’associazione, il presidio medico, installato presso il Parco del Tempietto – Campo Kobe & Gianna Bryant di Reggio Calabria, contribuirà a rendere l’area di gioco più sicura per tutti i ragazzi che giornalmente ne usufruiscono.

La donazione del Totem Defibrillatore alla città di Reggio Calabria

In occasione del compleanno di Michele Viola, sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione invita tutti i soci, amici e cittadini a partecipare a un momento di aggregazione, sport e memoria presso il campo da basket “Kobe & Gianna Bryant” nel Parco Urbano Tempietto, con il seguente programma:

Ore 17:00 – Raduno dei soci e accoglienza ospiti

Ore 18:00 – Cerimonia di donazione del Totem DAE alla presenza dei rappresentanti del Comune di Reggio Calabria

Ore 18:30 – Benedizione a cura di Padre Graziano

Ore 19:00 – Partitella amatoriale di pallacanestro tra gli “Amici di Michele”, aperta alla comunità

L’evento si svolgerà in un clima informale, con una semplice partitella che onora la passione di Michele per lo sport e il valore della condivisione.