Esordio casalingo per la Virtus Messina: i convocati per la sfida contro il Taormina

Si accendono i riflettori sul “Sorbello Stadium” di Camaro: la Virtus Messina ospita il FC Taormina in occasione della gara valida per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria (Girone D). La formazione guidata da mister Antonio Platania, reduce dalla sconfitta all’esordio maturata sul campo della Virtus Russocalcio (3-0), torna quest’oggi in campo con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti in questa stagione di settima serie.

Una sfida, quella odierna, che assume un’importanza particolare per il gruppo giallorosso, desideroso di riscattarsi prontamente e rilanciare le proprie ambizioni. Il team peloritano potrà contare sull’incessante sostegno del proprio pubblico di casa, pronto a spingere i propri beniamini verso un risultato positivo. Proprio per questo, la squadra è chiamata a scendere in campo con determinazione e concentrazione, indossando l’abito delle grandi occasioni e offrendo una prestazione all’altezza delle aspettative. Un atteggiamento simile a quello mostrato nella prima frazione di gioco disputata allo stadio “Comunale – Antonello Raiti” di Piedimonte Etneo, quando, nonostante la sconfitta finale, si erano intravisti segnali incoraggianti sul piano del gioco. Oggi, più che mai, servirà capitalizzare quanto di buono visto in quell’avvio, trasformando le intenzioni in concretezza e cercando di far valere il fattore campo.

All’angolo opposto del ring si presenterà l’ostico FC Taormina. La formazione di mister Walter Muscolino è reduce dalla pesante affermazione interna contro il Casalvecchio Siculo, nella gara terminata per 5-2. Un risultato che ha permesso al club biancazzurro di inaugurare al meglio la nuova stagione agonistica, e che riflette le ambizioni del roster in vista del campionato appena cominciato. Da attenzionare un reparto offensivo che può annoverare, fra le proprie file, i nomi di Lorenzo Franco, Salvatore Cantarella, Salvatore Pagano e Carmelo Licciardello, tutti in gol nel match di otto giorni fa.

Arbitrerà l’incontro il signor Riccardo Pennisi della sezione di Acireale.

I convocati di mister Antonio Platania

Manuel Raimondi, Rosario Freni, Gabriel Freni, Mirko Centorrino, Raoul Busà, Davide Calì, Matteo Paladino, Alessio Forganni, Alessandro Bonsignore, Antony De Leo, William Portanova, Danilo Maisano, Davide Passari, Francesco Augliera, Davide Galletta, Marco Bonanno, Roberto Brigandì, Alessio De Salvo, Samuele Romeo.