Erasmus Day a Corigliano-Rossano: l’IIS Majorana ospita scuole da tutta la Calabria

“Continuare a promuovere esperienze formative che consentano di ampliare il bagaglio di conoscenze e di sviluppare competenze trasversali fondamentali per il futuro personale e professionale dei nostri studenti. Incentivare il confronto con sistemi educativi diversi ed il contatto diretto con nuove realtà sociali e linguistiche per ampliare i propri orizzonti culturali. – Sono, questi, gli obiettivi che intendiamo perseguire attraverso l’avvio, da quest’anno, delle esperienze di mobilità internazionale Erasmus+ e ETWINNING, il gemellaggio digitale e formativo con altre scuole europee“. È quanto dichiara Saverio Madera, Dirigente Scolastico dell’IIS Majorana che domani, giovedì 16 ottobre, ospiterà l’evento regionale ERASMUS DAY, patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale Calabria.

Al Majorana esperienze Erasmus e Etwinning

Ospitato nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale, l’evento al quale sono state invitate a partecipare tutte le scuole della regione, si aprirà con l’intervento, da remoto, di Sara Pagliai, Coordinatrice Nazionale Erasmus+/INDIRE al quale seguiranno, coordinati dalla docente Annalucia Berardi, gli indirizzi di saluto, oltre che del Dirigente Madera, della referente istituzionale di Erasmus+ per l’Ufficio Scolastico Regionale Calabria Giulio Benincasa e del Consigliere regionale Pasqualina Straface, già Presidente della Terza Commissione Attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale e l’intervento di Maria Teresa Rugna, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola.

Studenti condividono le proprie esperienze

Porteranno, quindi, la propria testimonianza gli istituti omnicomprensivi di San Demetrio Corone e Rita Levi Montalcini di Spezzano Albanese e gli Istituti d’Istruzione Superiore Luigi Palama ITI – ITG Green Falcone Borsellino e Polo Liceale di Corigliano – Rossano.

Workshop per docenti su mobilità per il personale scolastico

La seconda parte del programma prevede, dalle ore 11,30, il workshop riservato ai docenti e dedicato alla Piattaforma ESEP (European School Education Platform) – AZIONE KA 122, alle modalità e alle opportunità della mobilità per il personale scolastico.