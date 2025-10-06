Elezioni: urne riaperte per le Regionali in Calabria, grande attesa per i risultati

Urne riaperte in Calabria. Si vota sino alle 15 di oggi per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. Le operazioni di scrutinio dei voti avranno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. I candidati in campo sono: Pasquale Tridico per il centrosinistra, Roberto Occhiuto per il centrodestra, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare. Le circoscrizioni sono tre: Cosenza, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Reggio Calabria.

Cosa serve per votare

Per poter esercitare il proprio diritto di voto, l’elettore deve presentarsi al proprio seggio elettorale con la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido, come la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida o altro documento con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione. Nel caso in cui la tessera elettorale sia stata smarrita, rubata, o se gli spazi per la timbratura fossero esauriti, è necessario richiederne un duplicato o il rinnovo. Per agevolare i cittadini, gli uffici elettorali dei Comuni osserveranno orari di apertura straordinari nei giorni immediatamente precedenti e durante le giornate di voto.

Tre diverse modalità per esprimere un voto valido

La legge elettorale calabrese prevede tre diverse modalità per esprimere un voto valido.

Voto solo alla lista: l’elettore può tracciare un segno solo sul simbolo di una delle liste. In questo caso, il voto si intende automaticamente esteso anche al candidato presidente collegato a quella lista.

Voto al solo candidato presidente: l’elettore può tracciare un segno solo sul nome del candidato alla presidenza. In questa eventualità, il voto è attribuito unicamente al candidato presidente e non viene conteggiato per nessuna delle liste collegate.

Voto alla lista e al candidato presidente: l’elettore può tracciare un segno sia sul simbolo di una lista sia sul nome del candidato Presidente ad essa collegato. Anche questo è un voto valido.

Le preferenze e voto disgiunto

L’elettore ha la facoltà di esprimere da una a due preferenze per i candidati al Consiglio Regionale. Esistono due regole fondamentali da rispettare.

Doppia preferenza di genere: qualora si scelga di esprimere due preferenze, queste devono obbligatoriamente riguardare candidati di genere diverso (un uomo e una donna, o viceversa). Se vengono indicate due preferenze per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza viene annullata e rimane valida solo la prima.

Divieto di voto disgiunto: è nullo il voto espresso per una lista circoscrizionale e, contemporaneamente, per un candidato presidente non collegato a tale lista.

Regionali Calabria: l’attribuzione dei seggi, lo sbarramento ed il premio di maggioranza

Il numero dei consiglieri da eleggere è 29 più il presidente eletto. Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato il 4,5% e le coalizioni di liste che superano l’8%. Premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto sono garantiti almeno 16 seggi (il 55% del totale).