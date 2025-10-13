Elezioni RSU BMI Italia, stabilimento di Montalto Uffugo: la Fillea Cgil fa en plein e si conferma primo sindacato

La partecipazione al voto è stata altissima, con una affluenza pari all’87,50% degli aventi diritto, un dato che conferma il forte coinvolgimento e la fiducia dei lavoratori

La Fillea CGIL ottiene un risultato straordinario nelle elezioni per la RSU presso lo stabilimento BMI Italia (ex Monier) di Montalto Uffugo, eleggendo tutti e tre i rappresentanti disponibili e conquistando ben il 92,86% dei voti. La partecipazione al voto è stata altissima, con una affluenza pari all’87,50% degli aventi diritto, un dato che conferma il forte coinvolgimento e la fiducia dei lavoratori. I tre rappresentanti RSU eletti sono: Pietro Mingrino, Walter Cofone e Roberto Cardillo.

“Un enorme ringraziamento va a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno scelto di dare fiducia alla nostra organizzazione e ai nostri candidati. Questo risultato ci riempie di orgoglio e al tempo stesso ci carica di ulteriore responsabilità: quella di rappresentare con ancora maggiore impegno, serietà e competenza chi ogni giorno contribuisce, con dedizione e professionalità, al funzionamento dello stabilimento. Questo risultato non è soltanto un dato numerico, ma ha un valore politico e umano profondo” hanno dichiarato congiuntamente Simone Celebre, Segretario Generale della Fillea CGIL Calabria, e Giuseppe De Lorenzo, Segretario Generale della Fillea CGIL Provinciale Pollino – Cosenza.

“È la conferma dell’ottimo lavoro svolto dai nostri rappresentanti all’interno del sito industriale, della loro capacità di ascolto, vicinanza e difesa concreta dei diritti di tutti i lavoratori. Continueremo su questa strada, insieme, con passione e determinazione. Un ringraziamento particolare va a chi si è speso in prima persona durante questa importante tornata elettorale e, soprattutto, a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, con il loro voto, hanno scelto ancora una volta la Fillea CGIL. Questo risultato rafforza il nostro impegno quotidiano per la tutela del lavoro, della sicurezza e della dignità nei luoghi di produzione. Avanti, insieme, con la forza del lavoro”, hanno concluso Simone Celebre e Giuseppe De Lorenzo.

