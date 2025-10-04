Elezioni Repubblica Ceca: i risultati, Babis in testa | DATI

Potrebbe essere necessario ricorrere alla destra per formare un governo stabile

Babis
Foto Ansa

Dopo lo scrutinio di due terzi dei seggi elettorali nella Repubblica Ceca, il movimento Ano ha ottenuto il 37,4% dei voti, pari a circa 86 seggi sui 200 disponibili, mancando così la maggioranza assoluta. Gli “Automobilisti per se stessi” si fermano al 7% e dovrebbero conquistare 13 seggi. Babis, non ottenendo la maggioranza necessaria per governare, potrebbe dover ricorrere al sostegno della destra.

“Insieme” ha ottenuto il 21,2%, i liberali di Stan il 10,7%, i Pirati al 7,9%. L’affluenza è in lieve calo rispetto ai primi dati: al 68%, comunque in aumento sul 2021.

Ultimi approfondimenti di Politica