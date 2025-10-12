Elezioni regionali, Zaia: “prendo atto che sono un problema”

“Prima sparisce la mia lista civica, poi leggo che scompare la possibilità di avere il mio nome sul simbolo della Lega. Prendo atto che sono un problema, dopodiché decideremo cosa fare”. E’ quanto ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Con Salvini c’è piena sintonia in questa campagna elettorale, Stefani è un ragazzo in gamba che garantisce ai veneti la continuità”, rimarca Zaia.



“Sono fatalista e credo molto che una persona debba impegnarsi fino alla fine rispetto agli impegni che ha preso, prova ne sia che un anno fa ho rinunciato a un seggio sicuro in Europa per restare fedele ai veneti”, conclude Zaia.



