Elezioni regionali, tutti i consiglieri eletti in Toscana | NOMI

Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione Toscana con il 51,97% dei voti. Il candidato del “campo progressista” sul principale sfidante, Alessandro Tomasi del centrodestra, fermo al 40,85%. Buon risultato per Antonella Bundu, sostenuta dalla lista “Toscana Rossa”, ha ottenuto il 5,18% ma non ha eletto nessun consigliere perchè la lista non ha superato lo sbarramento per l’0,5%.

Consiglieri eletti

Centrosinistra

Eugenio Giani – presidente

Partito Democratico: Iacopo Melio e Simona Querci (candidati regionali); Filippo Boni, Leonardo Marras, Alessandro Franchi, Mario Puppa, Gianni Lorenzetti, Alessandra Nardini, Antonio Mazzeo, Bernard Dika, Simone Bezzini, Matteo Biffoni, Andrea Vannucci, Serena Spinelli, Brenda Barnini.

Casa Riformista: Vittorio Salotti, Federico Eligi, Stefania Saccardi, Francesco Casini.

Alleanza Verdi Sinistra: Alessandra Fallani, Massimiliano Ghimenti, Lorenzo Falchi.

Movimento 5 Stelle: Irene Galletti, Luca Rossi Romanelli.

Centrodestra

Fratelli d’Italia: Alessandro Tomasi (candidato presidente), Gabriele Veneri, Luca Minucci, Marcella Amadio, Vittorio Fantozzi, Marco Guidi, Diego Petrucci, Alessandro Capecchi, Enrico Tucci, Chiara La Porta, Jacopo Cellai, Matteo Zoppini, Claudio Gemelli.

Forza Italia: Jacopo Maria Ferri, Marco Stella.

Lega: Massimiliano Simoni.