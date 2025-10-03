Elezioni Regionali, Toscano sulla sanità: “natura delinquenziale del piano di rientro, è un cappio per la Calabria”

“Abbiano denunciato la natura delinquenziale del piano di rientro e Giorgia Meloni ha dovuto promettere adesso di liberare la Calabria da questo cappio; abbiamo denunciato l’assenza perfino di una Tac all’ospedale di Gioia Tauro e il Consigliere Giannetta si è precipitato nel capoluogo della Piana dichiarando l’imminente arrivo di nuovi strumenti diagnostici”, è quanto ha affermato Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria, di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Avete capito cosa è il potere? Il potere è la parola. L’unico voto utile è quello in favore degli uomini liberi”, conclude Toscano.