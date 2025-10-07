Elezioni Regionali Toscana, nel duello tv tensione tra Giani e Tomasi su lavoro e Cpr

“Giù la maschera: il salario minimo manca negli appalti pubblici, in chi lavora per la Toscana e non prendiamo lezioni da chi ha firmato contratti a 5 euro l’ora”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alle Regionali in Toscana Alessandro Tomasi attaccando, nella sfida tv su Sky Tg24, il candidato del centrosinistra Eugenio Giani che ha criticato “la mancanza di sensibilità del governo”.

Tomasi sulla costruzione di un Cpr in Toscana, ha detto: “tutti erano d’accordo e si erano espressi a favore ma al cambio del segretario del Partito democratico hanno cambiato opinione mettendo in difficoltà la Regione”. Pronta la replica di Giani: “Tomasi si arrampica sugli specchi, io ho sempre sostenuto che prima di tutto serve una riforma a livello nazionale dei Cpr che presentano in modo populistico qualcosa che non è quello che si dice, i Cpr non sono centri per il rimpatrio dove si sta pochi giorni, ma dei luoghi di detenzione impropri”.