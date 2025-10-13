Elezioni Regionali Toscana: lo spoglio in diretta su StrettoWeb, gli exit poll ed i dati reali

Elezioni regionali Toscana, lo spoglio in diretta su StrettoWeb: c'è grande attesa per i risultati, è sfida Giani, Tomansi e Bundu

Foto Castellani, Catani, Bressan / Ansa

Urne chiuse in Toscana per le elezioni regionali ed al via lo spoglio che si potrà seguire in diretta su StrettoWeb. Sono stati 3.007.106, quasi 22 mila in più rispetto a cinque anni fa, i toscani chiamati alle urne. Assieme al governatore i toscani eleggeranno anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea toscana: 40 in tutto, più il presidente della Regione. Tre sono i candidati presidenti ufficialmente in corsa, rispetto ai sette del 2020 e agli altrettanti del 2015. A sfidarsi saranno Antonella Bundu (Toscana rossa), il presidente in carica Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Tre candidati, tre raggruppamenti e 10 liste.

  • 13 Ott 2025 | 15:49

    Giani arriva al comitato elettorale

    Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è arrivato al comitato elettorale a Firenze. Al comitato elettorale di Eugenio Giani a Firenze viene data in arrivo la segretaria del Pd Elly Schlein.

  • 13 Ott 2025 | 15:39

    Instant poll YouTrend: Giani avanti

    Secondo gli instant poll YouTrend per Sky TG24, Eugenio Giani (centrosinistra) è al 58-62%, Alessandro Tomasi (centrodestra) al 35-39%, Antonella Bundu (Toscana Rossa) al 2-4%.

  • 13 Ott 2025 | 15:31

    Nardella: “con la Toscana si inverte la rotta”

    “La popolazione Toscana è più del doppio della popolazione di Marche e Calabria. I dati vanno valutati anche in questo modo. Questa vittoria in Toscana può essere una bella spinta per le tre importanti regioni dove andremo a votare”, Puglia, Campania e Veneto. “Le somme si dovranno tirare alla fine, la Toscana ha invertito la rotta e se lo fa in modo così netto e inequivocabile ci farà dimenticare presto quello che è successo nelle Marche e in Calabria e ci farà guardare con fiducia alle prossime tre regioni”. Lo ha detto l’eurodeputato Pd Dario Nardella, commentando a La7 il voto in Toscana.

  • 13 Ott 2025 | 15:21

    Affluenza: calo drastico, verso -13-15% rispetto al 2020

    A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana, ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l’affluenza finale arrivò al 62,60%.

  • 13 Ott 2025 | 15:18

    Elly Schlein in arrivo a Firenze

    Secondo fonti del Pd la segretaria dem Elly Schlein sarebbe già in viaggio per Firenze per festeggiare la vittoria di Eugenio Giani anche se ancora lo spoglio è alle fasi iniziali.

     

  • 13 Ott 2025 | 15:06

    Exit poll: Giani avanti, boom della sinistra radicale

    Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 81%, alle elezioni regionali in Toscana, il presidente della Regione uscente, candidato del campo largo di centrosinistra, Eugenio Giani, è al 52-56% mentre il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, candidato per il centrodestra, è al 39-43%. Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, la lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, è al 4-6%.

