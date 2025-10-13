Elezioni Regionali Toscana: lo spoglio in diretta su StrettoWeb, gli exit poll ed i dati reali

Nardella: “con la Toscana si inverte la rotta”

“La popolazione Toscana è più del doppio della popolazione di Marche e Calabria. I dati vanno valutati anche in questo modo. Questa vittoria in Toscana può essere una bella spinta per le tre importanti regioni dove andremo a votare”, Puglia, Campania e Veneto. “Le somme si dovranno tirare alla fine, la Toscana ha invertito la rotta e se lo fa in modo così netto e inequivocabile ci farà dimenticare presto quello che è successo nelle Marche e in Calabria e ci farà guardare con fiducia alle prossime tre regioni”. Lo ha detto l’eurodeputato Pd Dario Nardella, commentando a La7 il voto in Toscana.