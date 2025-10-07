Elezioni Regionali Toscana, l’appello al voto di Giani e Tomasi

“Questa regione è progressista, aperta, garantisce diritti a tutti, è laboriosa e vogliamo continuare su questa strada”. Lo ha detto il governatore uscente della Toscana e candidato alle elezioni regionali per il centrosinistra Eugenio Giani concludendo la sfida a Sky Tg24 con il candidato del centrodestra e sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

“Noi vogliamo essere concreti, fare le cose che servono ora alla Toscana che va a dieci all’ora – è l’appello al voto di Tomasi – ma potrebbe andare a cento, noi potremmo fare esplodere le sue eccellenze anche facendo in modo che “a cosa pubblica non sia come ora impregnata di ideologia”.