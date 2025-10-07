Elezioni Regionali Toscana, faccia a faccia Giani – Tomasi. Il Governatore sulla sanità: “puntare sulla territorialità”. La replica: “gli ospedali periferici sono stati indeboliti”

Nuovo appuntamento con “Il Confronto su Sky Tg24”. E’ in corso il faccia a faccia tra Eugenio Giani, presidente della Regione uscente, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista, Sinistra Civica Ecologista, e Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia e sostenuto dalla coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e dalla lista civica ‘È Ora!’).

Sanità

“Vogliamo lavorare sulla prossimità, sugli ospedali di comunità, sulle case di comunità dove concentrare i medici di famiglia, dove poter trovare sempre dottori: insomma, bisogna puntare sulla Sanità territoriale”, spiega Giani. Tomasi invece sottolinea che “la nostra Sanità ha un buco strutturale. Il 51% dei toscani si è rivolto alla Sanità privata e l’8% ha rinunciato a curarsi. Ai grandi numeri degli ospedali, che hanno sicuramente delle eccellenze, bisogna rispondere anche con gli ospedali periferici, che sono stati indeboliti e che invece devono poter lavorare e resistere”.