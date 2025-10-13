Elezioni regionali Toscana: come funzionerebbe un eventuale ballottaggio

Tra le Regioni italiane, la Toscana è l’unica a prevedere il ballottaggio se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40% dei voti validi. La possibilità di un turno suppletivo è stata introdotta nel 2015. Al ballottaggio si presentano i due candidati più votati. Nel 2020 Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, raccolse al primo turno il 48,62% dei consensi contro il 40,46% di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra. Alle urne si recò il 62,6% degli elettori, un’affluenza più alta e in controtendenza rispetto al 2015 (quando fu il 48,28%, la più bassa di sempre).