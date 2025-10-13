Elezioni Regionali Toscana, a 100 anni al seggio per votare: “non potevo mancare”

Fiorella Carnesciali, che da poco più di un mese ha compiuto 100 anni, si è recata alle urne per le elezioni regionali in Toscana. A Meleto, una frazione di Cavriglia, in provincia di Arezzo, si presenta la signora Carnesciali, a darne notizia con un post è il vice sindaco Filippo Boni: “è la nonna di un mio carissimo amico d’infanzia. La incrocio sulla porta del seggio. L’abbraccio con il timore di non farle male”.

“Dietro di lei arriva Stella, 20 anni. Fiorella ha gli occhi umidi. Mi guarda. ‘Non potevo non esserci”’, conclude il vicesindaco.