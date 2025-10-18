Elezioni Regionali, Tajani: “Fico candidato presidente? Grande malcontento nel centrosinistra”

“Ringrazio Giovanni e tutti gli amministratori che hanno aderito a Forza Italia. A Caserta ci aspettiamo di essere il primo partito e vogliamo raggiungere questo obiettivo anche in Campania, poiché ci sono tutte le condizioni per farlo“. E’ quanto ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo in video collegamento alla presentazione dei nuovi ingressi nel partito azzurro a Caserta, alla presenza del segretario regionale Fulvio Martusciello e del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e del vicesegretario nazionale Stefano Benigni.

“Grande entusiasmo”

“C’è tanto entusiasmo molti giovani, amici e amministratori ben radicati sul territorio. Ho ascoltato gli interventi dei sindaci, che dimostrano quanto siamo presenti nella regione Campania. Il governo sta facendo molto per questa regione. Recentemente, siamo stati a Napoli per un grande evento internazionale, ‘Napoli capitale della pace’, che non si teneva dai tempi di Berlusconi. Abbiamo ospitato i ministri degli Esteri di Israele e Palestina per continuare a lavorare per la pace. Questo dimostra che la nostra attenzione è rivolta a questa regione e, naturalmente, anche a Caserta. Ricordo che qualche mese fa ho organizzato un importante forum alla Reggia con imprenditori italiani e olandesi, insieme al governo olandese. Continuiamo a seguire questo territorio con grande attenzione”, rimarca Tajani.

“Possiamo vincere”

“La Campania è una regione speciale per me, perché vi ha radici la mia famiglia. Sono sempre pronto a sostenervi e incoraggiarvi. I messaggi della nuova manovra economica devono darvi coraggio e spingere tutti a impegnarsi nella campagna elettorale. Possiamo vincere! Fico è il candidato dell’estrema sinistra, non del centrosinistra, e questo ha generato grande malcontento che esiste anche all’interno del Movimento 5 Stelle, come dimostrano le dimissioni della vicepresidente Appendino”. “Gli elettori moderati che in passato hanno votato per De Luca o per il centrosinistra oggi cercano un’alternativa moderata: questa alternativa è Forza Italia“, spiega Tajani .