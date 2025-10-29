Elezioni Regionali, Stefani: “Vannacci? Chi è in lista deve rappresentare veneti. No a polemiche sterili”

“Come ho detto nel discorso di lancio della campagna ritengo fondamentale non attaccare i miei avversari. Dobbiamo parlare del Veneto, essere in grado di ascoltare, non farci prendere da polemiche sterili dentro o fuori la coalizione“. E’ quanto ha affermato, in un’intervista a “La Repubblica”, Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Veneto. “I temi del nostro programma non hanno a che fare con questioni ideologiche. Girano intorno a sanità, sociale, imprese e ambiente, cose che interessano tutti. Dobbiamo migliorare quello che si può senza fare una campagna livorosa di insulti e offese. E vedo che questo tono diverso è molto apprezzato, gli elettori preferiscono il pragmatismo alla rabbia inutile che allontana le persone”, rimarca Stefani.

Pontida e Vannacci