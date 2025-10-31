Elezioni Regionali, Schlein con De Luca: “in Campania vinceremo con Fico, orgogliosi di lui”

Entra nel vivo la campagna elettorale in Campania in vista delle elezioni regionali. Stretta di mano tra il leader del Pd, Elly Schlein ed il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. All’iniziativa, questa mattina al Comune di Fisciano con studenti, associazioni universitarie e Forum giovani provinciale, dove sono intervenuti Schlein, il segretario regionale Pd, Piero De Luca e il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha partecipato anche il governatore uscente.

“Noi vinceremo in Campania, vinceremo con il nostro candidato di cui siamo molto orgogliosi, Roberto Fico che è una persona perbene, onesta, competente, appassionata, innamorata della sua terra. Siamo al suo fianco con un programma che parla delle cose concrete che interessano i cittadini, a partire dalla sanità pubblica su cui la Regione in questi anni ha fatto sforzi incredibili”, ha affermato Schlein.