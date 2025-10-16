Elezioni Regionali, Salvini: “l’obiettivo è essere il primo partito in Veneto”

“L’obiettivo è quello che la Lega sia umilmente, orgogliosamente e gagliardamente il primo partito del Veneto”. E’ quanto ha affermato Matteo Salvini a Padova aprendo la campagna elettorale di Alberto Stefani candidato presidente del centrodestra. “Luca Zaia ha vinto la prima elezione nel marzo 2010, 15 anni del miglior governo regionale non in Italia, ma in Europa“, rimarca Salvini.

“Con tutto l’affetto per Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, ma è un quindicennio che lascia una traccia, non sarà semplice succedergli, ma chi semina bene raccoglie buoni frutti”, rimarca il leader Lega.