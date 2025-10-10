Elezioni Regionali, Salvini: “in Toscana partita difficile”

Ultimo giorno di campagna elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali di domenica e lunedì. Matteo Salvini, ministro e leader della Lega, afferma: “se vota molta gente ce la può fare Tomasi, sennò è difficilissimo. Le tensioni Tomasi-Vannacci? Ma no, il centrodestra è fatto di diversi partiti e uomini ma con un obiettivo comune. È più difficile mettere insieme Renzi, Giani, Conte e Fratoianni”.

“La Toscana, ripeto, è una partita difficile: se da quando esiste vincono sempre gli stessi è difficile. Ma finché si sta a casa non si cambia”, conclude Salvini.