Elezioni Regionali, Salvini: “in Calabria 22 miliardi di cantieri aperti”

“Sono convinto che i calabresi daranno una lezione di democrazia, di partecipazione e di buon senso di cui parlerà tutta Italia e come Lega penso che per la prima volta nella storia supereremo il risultato storico, quindi andremo oltre il 10%”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Trebisacce, in vista delle elezioni regionali. Il ministro è rimasto in Calabria anche oggi, dopo la kermesse di ieri a Lamezia con i leader di centrodestra, per vari appuntamenti elettorali.

“Qui abbiamo investito già 22 miliardi di cantieri aperti, la statale 106, la trasversale delle Serre, l’Alta velocità, il Ponte sullo Stretto, ospedali riaperti e tanto altro”, evidenzia Salvini.