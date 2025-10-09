Elezioni Regionali, Romeo rassicura: “in Lombardia il candidato sarà della Lega”

“Quando arriverà il 2028 sceglieremo insieme il candidato migliore. Ma lo ripeto, sarà un candidato della Lega”. E’ quanto afferma in un’intervista a “Brescia Oggi” il segretario della Lega Lombarda, il senatore Massimiliano Romeo, parlando dell’eventualità che la Lombardia passi a un candidato di Fratelli d’Italia. “La Lombardia è dove è nata la Lega, se dovessimo perdere la guida della Regione, la Lega rischierebbe di perdersi. Non è una questione di voti, ma di radici. La Lombardia per la Lega è simbolo di radicamento profondo”, sottolinea Romeo, sottolineando che il premier Giorgia Meloni “sa bene che la Lega è un alleato fondamentale, se vuole rafforzare la sua maggioranza deve tenerne conto, non può permettersi di indebolire un alleato”.

“La Lombardia vale di più di qualche ministero romano. Chiediamo che venga rispettato ciò che è nostro. Se la Lombardia funziona, va confermata la Lega. Punto”, conclude Romeo.