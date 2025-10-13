Elezioni Regionali Puglia, presentate le liste del M5S a sostegno di Decaro

Il Movimento 5 Stelle Puglia ha presentato oggi a Taranto le liste e i principali punti programmatici per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, schierandosi con il fronte progressista a sostegno di Antonio Decaro. Le liste, frutto di un processo di autocandidatura e confronto con i gruppi territoriali, uniscono attivisti storici e nuove figure della società civile. Alla conferenza hanno partecipato il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco, il deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno e il capogruppo in consiglio regionale Marco Galante.

“Il M5S presenta oggi le sue liste per una Puglia proiettata al futuro”, ha dichiarato Turco. “Sono liste completamente rinnovate per oltre l’80%, con alte professionalità dei diversi territori. Dieci i temi principali del programma. Le priorità sono lavoro, sviluppo economico e sanità. Vogliamo una sanità efficiente, con trasparenza e fuori la politica dalle nomine”, rimarca.