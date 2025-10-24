Elezioni regionali Puglia, oggi e domani si presentano le liste

Scatta oggi la corsa alla presentazione delle liste dei candidati, da depositare negli uffici preposti delle Prefetture in Puglia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il termine ultimo per la presentazione delle liste e delle sottoscrizioni è domani a mezzogiorno quando, ufficialmente, prenderà il via una campagna elettorale per l’elezione del presidente e dei consiglieri della Regione Puglia che, però, di fatto è già iniziata, con tutti i candidati già impegnati in comizi e vari eventi sul territorio.