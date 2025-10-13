Elezioni Regionali Puglia, Lobuono: “Vannacci candidato nella lista della Lega? Mi farebbe piacere”

“Il primo punto del programma è la sanità, senza ombra di dubbio. L’ho detto a tutti gli amici che mi stanno sostenendo e ai partiti politici: tutti concordano che la sanità è il primo vero dramma della Puglia”. E’ quanto afferma il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono. “Stiamo lavorando alle liste. Una eventuale raggruppamento civico lo stiamo valutando proprio in questo momento ma il centrodestra non è un taxi. Se ci saranno scelte politiche serie e concrete, verranno valutate, ma sempre concordandole con i partiti“, puntualizza Lobuono.

Sull’ipotesi che nelle liste della Lega ci sia l’europarlamentare Vannacci, ha aggiunto: “mi farebbe piacere, perché no?”.