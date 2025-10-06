Elezioni regionali Puglia, in tanti a Bari con Antonio Decaro per discutere del programma

“Con più di duemila persone, stiamo provando a scrivere il programma per il futuro della terra che amiamo. Qualcuno dice che è una trovata elettorale”, afferma Antonio Decaro, che sarà il candidato presidente della Regione Puglia per il centrosinistra. “Per me guardare negli occhi i cittadini e le cittadine, ascoltare i loro problemi, cercare insieme le possibili soluzioni, si chiama politica. Quella vera”, rimarca Decaro.

L’iniziativa per il programma si è svolta ieri a Bari, in Fiera del Levante, fino a sera perché chiunque volesse, potesse dire “la sua idea di Puglia 2030.”