Elezioni Regionali Puglia, i NOMI dei candidati del Pd: “squadra forte e rinnovata”

La direzione regionale ha approvato all’unanimità le lista del Partito Democratico per le elezioni regionali del 23 e del 24 novembre in Puglia. La lista del collegio di Bari è così composta: Ubaldo Pagano, Francesco Paolicelli, Lucia Parchitelli, Pietro Petruzzelli, Elisabetta Vaccarella, Anna Selvaggiulo, Silvia Contento, Daniela Di Bello, Maria Limitone, Alessandra Addante, Costantino Morena. E’stato dato mandato – è detto in una nota del Pd – al segretario regionale Domenico De Santis e al segretario provinciale Pino Giulitto, entro lunedì, di individuare i 4 candidati mancanti.

La lista di Lecce ha come candidati: Sandra Antonica, Sergio Blasi, Loredana Capone, Emanuele Gatto, Valentina Gennaro, Marco Giannotta, Dina Manti, Stefano Minerva, Antonio Rizzini e Graziana Ronzino.

La lista di Taranto sarà composta da 7 nomi che saranno individuati entro lunedì da De Santis che ha avuto apposito mandato: Donato Pentassuglia, Anna Filippetti, Mattia Giorno, Enzo Digregorio, Cosimo Borraccino, Mariagrazia Cascarano, Maria Rosaria Guglielmi, Sebastiano Stano e Telemaco Farina.

La lista della BAT approvata oggi è così composta: Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo e Giovanni Vurchio.

Questa la lista di Brindisi: Isabella Lettori, Maurizio Bruno, Fabio Giorgino, Antonio Matarrelli e Antonella Vicenti. La lista di Foggia: Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Enzo Quaranta, Teresa Cicolella, Maria Fiore, Rossella Falcone e Mariella Romano.

La soddisfazione di De Santis

“La lista che abbiamo costruito – spiega De Santis – è una lista rinnovata in cui, insieme a una parte degli uscenti, sono candidati molti giovani e molte donne, con rappresentanti della società civile che hanno irrobustito le liste del PD. Questa composizione ci consentirà di essere la prima forza politica in Puglia. Lavoreremo per rafforzare il lavoro fatto in questi anni sull’economia e a sostegno delle imprese; per aumentare i salari del lavoratori pugliesi, per stabilizzare il lavoro, per costruire un futuro per la Puglia industriale che sia compatibile con la tutela dell’ambiente, puntando alla decarbonizzazione dei processi produttivi. Ci prenderemo cura dei cittadini e delle cittadine pugliesi, della loro salute, con una sanità di comunità e riducendo le liste d’attesa. Penseremo ai più giovani, perché valga la pena per loro restare in Puglia, e alle donne, lavoratrici e madri, con servizi all’altezza della nostra sfida per una regione sempre più competitiva e attrattiva per benessere e qualità della vita”, conclude De Santis.

