Elezioni Regionali Puglia, Decaro: “sfiderò Lobuono? Sono contento, è un galantuomo”

“Se il nome è quello che ho letto sui giornali, sono contento anche per la Puglia”. E’ quanto ha affermato Antonio Decaro commentando l’indicazione ormai prossima all’ufficialità da parte del centrodestra, di candidare a presidente per le Regionali di novembre in Puglia Luigi Lobuono, imprenditore Barese ed ex presidente della Fiera del Levante.

“Luigi – ha proseguito Decaro – è una bella persona, è un galantuomo. Ho avuto modo di conoscerlo negli anni in cui è stato presidente della Fiera del Levante e credo che lo conoscano anche i pugliesi per essere una persona perbene”.