Elezioni Regionali Puglia, Decaro a bordo di un treno regionale: “l’obiettivo è una rete di trasporti accessibile”

“Oggi ho voluto fare un primo sopralluogo su un treno locale, come spesso mi è capitato nelle mie esperienze di amministratore, per rendermi conto delle condizioni del servizio di trasporto nella nostra regione. Il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere nei prossimi cinque anni deve essere quello di coordinare e riorganizzare i servizi indipendentemente dalle nuove risorse per finanziare l’aumento delle corse”. E’ quanto ha dichiarato l’europarlamentare e candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali, Antonio Decaro, che oggi a bordo di un treno, tra quelli dei servizi ferroviari in concessione, ha avuto modo di “ascoltare le voci dei pugliesi che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico per lavoro, studio o necessità”.

“Ci sono comuni e zone della nostra regione dove il treno non arriva, in quel caso il servizio di trasporto su gomma deve essere funzionale e capillare per collegare in maniera efficiente tutti i territori all’hub ferroviario”. “Se vogliamo che il trasporto pubblico diventi davvero un’alternativa all’auto privata e utilizzare la mobilità come leva di sviluppo del nostro territorio dobbiamo creare una rete dei trasporti capillare e accessibile. Parallelamente ci dedicheremo ai collegamenti giornalieri con il resto del Paese: non è giusto che la Puglia abbia pochi collegamenti con il resto d’Italia e spesso molto costosi”, conclude Decaro.