Elezioni Regionali Puglia, Colamussi: “non sarò candidato alla Presidenza”

“Apprendo con stupore, da alcuni quotidiani locali pugliesi, che viene ipotizzata una mia candidatura alla Presidenza della Regione Puglia. Tale ipotesi è destituita di ogni fondamento”. Lo afferma Matteo Colamussi, amministratore delegato e direttore generale di Fs Sistemi urbani.
“Da marzo scorso sono stato chiamato alla guida di Fs (Ferrovie dello Stato) Sistemi urbani dove intendo continuare a lavorare con impegno e passione per portare a compimento i numerosi ed importanti progetti in corso nell’esclusivo interesse del Gruppo Fs”, conclude Colamussi.