Elezioni Regionali Puglia: 4 candidati presidente, i NOMI dei candidati nelle varie liste

Dovranno essere presentate entro le 12 di sabato 25 ottobre, le liste a sostegno dei candidati presidente di Regione alle elezioni del 23 e 24 novembre in Puglia. Quattro i candidati presidente: Antonio Decaro per il centrosinistra, Luigi Lobuono per il centrodestra, Sabino Mangano per Alleanza Civici per la Puglia e Ada Donno per Puglia Pacifista e Popolare.

Non è candidato Michele Emiliano (Pd): il governatore uscente è stato costretto al passo indietro da Decaro. Emiliano ha comunque predisposto qualche candidato nelle liste dei Dem: tra questi il deputato Ubaldo Pagano. E’ candidato, invece, l’ex governatore Nichi Vendola, in tre circoscrizioni per Avs. Nella lista civica a sostegno di Decaro, emergono anche figure non legate alla politica: ci sarà la campionessa di nuoto Venere Altamura, medaglia di bronzo ai World Aquatics Master Championship 2025 di Singapore. In lista anche l’avv. Maria Pina Di Giesi, cugina del cantante Achille Lauro.