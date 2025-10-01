Elezioni regionali, Pietro Raso chiude la campagna elettorale a Gizzeria con Riccardo Molinari

Pietro Raso, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Lega Salvini Calabria a sostegno di Roberto Occhiuto presidente, concluderà la sua campagna elettorale giovedì 2 ottobre alle ore 19.30 in piazza San Pio a Gizzeria. All’iniziativa parteciperanno il capogruppo della Lega alla Camera, on. Riccardo Molinari, il deputato on. Domenico Furgiuele e il sindaco di Gizzeria, Francesco Argento.

Raso, tracciando un bilancio delle settimane di campagna, ha dichiarato: “è stata un’esperienza esaltante. Ho incontrato cittadini e associazioni, ascoltando da vicino i problemi e le esigenze del territorio, in continuità con il lavoro svolto in Consiglio Regionale. Con la stessa determinazione mi preparo a questo ultimo appuntamento, che sarà anche un’occasione per condividere con la mia comunità le prospettive future per la Calabria”.