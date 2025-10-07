Elezioni Regionali, Mazza: “Occhiuto ha dimostrato attenzione per aree interne, ora serve continuità”

La riconferma del presidente Roberto Occhiuto apre una nuova fase politica per la Calabria e il lavoro per portare al centro le aree interne deve proseguire con costanza e perseveranza. Sanità, mobilità e servizi primari restano le vere urgenze di una regione che deve imparare a garantire pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal codice di avviamento postale.

Mazza: “Occhiuto ha dimostrato attenzione”

“È innegabile – sottolinea il Sindaco di Caloveto Umberto Mazza porgendo gli auguri di buon lavoro al riconfermato Governatore Occhiuto – che negli ultimi anni la Regione abbia mostrato attenzione verso i piccoli comuni. Tuttavia, per le comunità dell’interno come la nostra, serve un salto di qualità. Serve continuare a progettare strade sicure, collegamenti efficienti, presìdi sanitari diffusi e continuità nei servizi essenziali, a partire dall’acqua potabile. È da qui che passa la tenuta sociale della Calabria”.

L’entroterra cartina di tornasole della giustizia territoriale

“La Sila Greca misura ogni giorno la distanza tra le buone intenzioni e la vita reale. La questione delle aree interne non è una voce di bilancio ma un indicatore di giustizia territoriale. Così come avvenuto con il primo Governo Occhiuto, abbiamo bisogno – prosegue il Primo cittadino – di politiche che non si esauriscano nei fondi straordinari, ma che diventino strutturali. I piccoli comuni non devono chiedere elemosine, ma pretendere diritti“.

L’invito alla Regione e rappresentanza consiliare del territorio

Il Sindaco, quindi, rinnova la disponibilità a collaborare con la Regione in un clima di rispetto istituzionale e responsabilità. “Il confronto – conclude Mazza – deve essere continuo e sincero. I territori non vanno solo amministrati, vanno ascoltati. In questo senso, confidiamo nella rappresentanza consiliare eletta del nostro territorio che oggi conta su un numero significativo di consiglieri regionali, a partire dall’Assessore Gianluca Gallo che confidiamo venga riconfermato nella sua carica di Governo, finendo alla delegazione tutta in rosa composta da Rosellina Madeo, Filomena Greco, Pasqualina Straface, Elisa Scutellà e Luciana De Francesco, chiamate a rappresentare il nostro territorio. A loro spetta il compito di portare costantemente nelle istituzioni le istanze e i bisogni della nostra gente, affinché la voce dell’entroterra resti forte e presente nei luoghi dove si decide il futuro della Calabria”.