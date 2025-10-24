Elezioni Regionali, Mastella: “ecco chi sosterremo tra Fico e Cirielli”

“Sosterremo Roberto Fico e il centrosinistra alle elezioni Regionali. Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché Clemente Mastella non può essere bravo e bello solo quando fanno gola i consensi”. E’ quanto ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo aver depositato la lista Noi di Centro-Noi Sud al tribunale candidando nel collegio sannita Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. “Io sono Clemente Mastella, sempre e non mi faccio tirare per la giacca da nessuno. Quando fu eletto presidente della Camera Fico prese al quarto scrutinio anche i voti del centrodestra. Lo votarono per agevolare poi l’elezione al Senato di Casellati. E con Draghi Lega e Forza Italia hanno governato l’Italia assieme ai Cinque Stelle. Ora qualcuno vorrebbe fare la morale a me! E’ ridicolo”, rimarca Mastella.

“Nella coalizione io rappresento il Centro. E’ una bandiera ideale e identitaria che mi accompagna da sempre e che isso con fierezza anche ora. Salvaguardiamo la democrazia come forma plurale e l’equilibrio politico nel campo largo, posizionandoci subito prima del trattino che definisce la coalizione di centro-sinistra”, conclude Mastella.