Elezioni Regionali, Marco Rizzo si candida alla presidenza della Regione Veneto

Democrazia Sovrana e Popolare sarà presente alle prossime elezioni regionali del Veneto, con la candidatura a presidente della Regione di Marco Rizzo. “Voglio pubblicamente ringraziare – afferma Rizzo in una nota – il capogruppo Fabrizio Boron, di Comuni del Veneto per l’Autonomia, che ha consentito, con un atto di partecipazione democratica, la nostra presenza alla competizione elettorale. Il Veneto ha bisogno di un’autonomia concreta che è possibile solo grazie all’ottenimento di una vera sovranità”.

“A causa del partito unico della guerra e della globalizzazione selvaggia i lavoratori veneti perdono la professione di una vita, i distretti produttivi, l’agricoltura, la piccola e media impresa soffrono con ricadute drammatiche per la loro tenuta e la conseguente occupazione, mentre le istanze della gente comune vengono solo usate come rumorosa e inutile grancassa mediatica al servizio di destre e sinistre fasulle. è arrivato il momento di cambiare davvero”, conclude Rizzo.