Elezioni Regionali, Manildo (Pd): “il Veneto ha bisogno di una svolta”

“Il Veneto ha bisogno di una svolta non di un restyling comunicativo. La destra continua a inscenare la commedia dell’“era Zaia” che non finisce mai, con il presidente uscente costretto a candidarsi in tutte le province per trainare le liste e tenere insieme un centrodestra diviso da veti, rancori e ambizioni personali”. E’ quanto afferma Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per la coalizione di centrosinistra.

“Dopo trent’anni di potere della stessa parte politica, serve un passo nuovo, un’idea nuova, un impegno nuovo. Noi abbiamo una coalizione ampia, una squadra competente e una proposta concreta. Con cui vogliamo costruire il Veneto di domani, con tutti e per tutti”, conclude Manildo.