Elezioni Regionali, Latella: “la Lega cresce in Calabria ed entusiasma i giovani”

“Le elezioni regionali appena trascorse evidenziano un dato significativo: quasi diecimila Calabresi in più esprimono soddisfazione per l’attività svolta dalla Lega. Ancora più impattanti sono i dati della provincia e della città di Reggio Calabria, che vedono quasi raddoppiati i consensi raccolti, facendo attestare il partito rispettivamente al 14 e 15%”. E’ quanto afferma Riccardo Latella, vice coordinatore regionale della Lega Giovani. “È un risultato da attribuire all’impegno e alla presenza costanti che i rappresentanti istituzionali del nostro Partito (primi fra tutti, Matteo Salvini, Claudio Durigon e Luca Toccalini) garantiscono da mesi, segno di un forte interesse verso i giovani e il territorio. La Lega Giovani e tutti i ragazzi coinvolti hanno rappresentato una spinta fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo, per noi grande motivo d’orgoglio”, rimarca Latella.

“Sempre al servizio del Partito, rinnoviamo il nostro impegno e la nostra spinta propositiva nei confronti suoi, di tutti i militanti che lo compongono e degli appena eletti a cui vanno i nostri migliori auguri! Forti dell’averli al nostro fianco, rivolgiamo lo sguardo alle sfide del futuro, prima fra tutte le imminenti amministrative di primavera che si svolgeranno in numerosi comuni del territorio. Garantiremo un contributo tematico, propulsivo e certamente anche elettorale, coinvolgendo tutti i giovani che sentono di poter essere protagonisti della nostra terra”, conclude Latella.