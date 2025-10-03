Elezioni Regionali, l’appello di Bonforte (Pd): “votare Tridico è un dovere verso il futuro della Calabria”

“La Calabria non merita di essere abbandonata allo sfascio e alle contraddizioni che hanno segnato la gestione Occhiuto. Un governo regionale incapace di affrontare i problemi reali, che si è concluso con dimissioni improvvise e offensive, non solo per i calabresi ma anche per il rispetto delle istituzioni. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare rotta e aprire una nuova pagina di speranza, sviluppo e diritti. Per questo il 5 e 6 ottobre invito tutti i cittadini ad andare a votare e a sostenere il Partito Democratico con il nostro candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico”. Così il segretario cittadino del Partito Democratico, Valeria Bonforte, che lancia un appello forte e diretto alla partecipazione democratica in vista delle elezioni regionali.

“Abbiamo bisogno di un governo che riparta dai bisogni reali delle persone”

“Il voto è la voce di ciascuno di noi – prosegue Bonforte – e rinunciarvi significa consegnare ad altri il nostro destino. Dopo anni di immobilismo e scelte calate dall’alto, abbiamo bisogno di un governo che riparta dai bisogni reali delle persone: dalla sanità pubblica al lavoro, dai trasporti alle politiche giovanili, dalla difesa del territorio alla lotta alle disuguaglianze. Con Pasquale Tridico e con il Partito Democratico possiamo ricostruire fiducia, dignità e futuro per la Calabria”.

“Al fianco della popolazione di Gaza”

Il segretario cittadino ha infine voluto rivolgere un pensiero alla dimensione internazionale di queste ore: “in una giornata segnata dallo sciopero generale e dalle mobilitazioni di solidarietà, esprimiamo la nostra vicinanza alla popolazione di Gaza, vittima di una drammatica emergenza umanitaria. Difendere i diritti, la pace e la dignità delle persone è parte integrante dei valori democratici che ispirano il nostro impegno politico, qui come altrove”.