Elezioni Regionali, l’Alleanza Verdi – Sinistra chiede la revisione dell’attribuzione dei seggi

Alcuni candidati dell’Alleanza Verdi – Sinistra -Rete civica depositeranno, all’ufficio elettorale del Tribunale di Aosta, un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di assegnazione dei seggi relativo alle ultime elezioni regionali. “Chiediamo di rivedere la decisione sull’attribuzione dei seggi – spiega il consigliere regionale Chiara Minelli – perché durante l’esame dei verbali abbiamo riscontrato alcune anomalie. Se l’istanza non verrà accolta faremo ricorso in altre sedi”.

Ad Avs-Rete civica in un primo momento erano stati assegnati tre seggi, che sono diventati due dopo la verifica dei voti contestati.