Elezioni Regionali, la Lega chiude la campagna elettorale a Reggio Calabria: arrivano Salvini, Vannacci e Durigon

“La Lega si prepara a chiudere la campagna elettorale per le regionali con un grande evento pubblico. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, alle ore 18:00, nella centralissima Piazza De Nava a Reggio Calabria. Sul palco interverranno il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, insieme al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e all’europarlamentare Roberto Vannacci: entrambi ricoprono anche il ruolo di vicesegretari federali del partito”. Così, in una nota, la Lega annuncia l’evento di chiusura della campagna elettorale in Calabria: a Reggio ci saranno Salvini, Vannacci e Durigon.

“La manifestazione, che si annuncia molto partecipata, porrà al centro i grandi temi infrastrutturali che riguardano la Calabria: Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, Statale 106 Jonica, Trasversale delle Serre, investimenti per la sicurezza stradale e naturalmente il Ponte sullo Stretto di Messina. Già stanziati inoltre 50 milioni di euro a favore delle province calabresi per interventi sulla sicurezza viaria, a conferma dell’impegno concreto del Governo e della Lega per lo sviluppo del territorio. L’evento conclusivo sarà dunque non solo un momento di partecipazione popolare, ma anche un’occasione di confronto diretto con i cittadini, a pochi giorni da un voto che si preannuncia decisivo per il futuro della Calabria” si chiude la nota.