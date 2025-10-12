Elezioni Regionali: in Toscana l’affluenza alle 19 è del 28,17%

Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 28% (alle 12 era di quasi il 9,95%). È un dato in calo rispetto alle scorse elezioni regionali, quando alla stessa ora aveva votato il 36,28% degli aventi diritto. Tre sono i candidati presidenti ufficialmente in corsa, rispetto ai sette del 2020 e agli altrettanti del 2015. A sfidarsi saranno Antonella Bundu (Toscana rossa), il presidente in carica Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra). Tre candidati, tre raggruppamenti e 10 liste. A sostenere Bundu è “Toscana rossa”.

Nella coalizione di Eugenio Giani ci sono il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, la lista “Casa Riformista” (con all’interno Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano, +Europa e nomi civici) e il Movimento 5 Stelle. Appoggiano Tomasi Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la lista civica “È ora! Tomasi Presidente”. Il centrodestra tenta il colpaccio, il campo largo è favorito ed è sicuro di vincere.