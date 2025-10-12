Elezioni Regionali: in Toscana l’affluenza alle 12 è del 9,95%, netto calo rispetto al 2020

“Ritengo il voto un diritto fondamentale del cittadino, e snobbarlo, non considerarlo non è bello. Io vorrei che la Toscana, che è stata regione determinante 80 anni fa per darci la liberazione dal nazifascismo, per affermare i valori della Costituzione repubblicana, in quanto tale, si voti a destra, a sinistra, al centro, ma è importante che risulti sempre a livello nazionale che in Toscana si vota e questo esercizio di libertà e di democrazia venga colto dai cittadini, è un fatto di maturità e di immagine che sta nel Dna della regione Toscana, quindi spero che oggi possano essere il più possibile le persone che vengono a votare”. E’ quanto ha affermato Eugenio Giani, governatore uscente della Regione Toscana e candidato alle elezioni per il centrosinistra, invita i cittadini a recarsi ai seggi e votare.

“Per me è sempre emozionante – dichiara Giani -, poi quando sei coinvolto direttamente penso sia comprensibile quando questo avviene”. Ora l’attesa “fino a domani per seguire e vedere i risultati dopo una fase intensissima: è stata una campagna elettorale molto intensa, accorciata nei tempi e quindi frenetica se vogliamo ma contemporaneamente anche appassionante. Devo dire che è stata una campagna elettorale costruttiva, ha prevalso il confronto sui temi rispetto alla risse che pure talvolta negli ultimi giorni ci sono stati ma che sostanzialmente si è concentrata sui temi della Toscana e conseguentemente sulle capacità, le proposte, le indicazioni per il governo della regione e di questo sono contento perché è bene che sia così”.