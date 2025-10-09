Elezioni Regionali, il sindaco di Mendicino traccia un bilancio sul voto: “ringrazio tutti cittadini che hanno scelto di sostenere il nostro percorso”

A conclusione delle Elezioni Regionali 2025, l’Amministrazione Comunale di Mendicino intende offrire un resoconto chiaro e trasparente di quanto emerso dal voto nella nostra città, nel rispetto della democrazia e del ruolo che ogni cittadino ha esercitato con responsabilità e partecipazione. Il dato politico a Mendicino è evidente: la lista “Occhiuto Presidente” risulta essere la più votata, con il 20% dei consensi. Un risultato di grande rilievo, tra i più alti registrati in Calabria, che supera di ben cinque punti il 15% ottenuto nel 2021 dalla lista Forza Azzurri, allora sostenuta anche dall’attuale Sindaco in qualità di Assessore comunale.

Oltre le percentuali, però, emerge un quadro politico in trasformazione. Il centrodestra cresce a Mendicino, passando dal 44% al 48% nei voti espressi ai candidati Presidente, mentre il centrosinistra registra una flessione, dal 56% al 49%, segnando una perdita 7 punti percentuali. Anche il dato sull’affluenza è positivo: Mendicino passa dal 53% del 2021 a sfiorare il 57% in questa tornata. Un segnale forte, che testimonia una cittadinanza partecipe, attenta e sempre più vicina alla vita democratica e alle istituzioni.

I ringraziamenti del primo cittadino

“Ringrazio profondamente – dichiara il Sindaco di Mendicino – tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di sostenere il nostro percorso. Un sostegno espresso in modo composto, rispettoso, appassionato. Personalmente ho condotto una campagna elettorale sobria, silenziosa, lontana dai toni esasperati, senza mai cedere alla tentazione delle polemiche o delle provocazioni. E oggi, con orgoglio, posso dire che la risposta più forte è arrivata proprio dai cittadini: fiducia, concretezza, volontà di lavorare insieme per il bene della nostra comunità”.

Il Sindaco ha voluto anche rivolgere un ringraziamento istituzionale a tutto il personale comunale impegnato nelle operazioni elettorali:

“un plauso va ai nostri dipendenti, che hanno garantito, con professionalità e spirito di servizio, l’efficienza dell’intero processo elettorale, nonostante la complessità delle procedure. Ancora una volta, la macchina amministrativa ha dimostrato affidabilità e rigore”.

Infine il Sindaco ha espresso auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti della lista “Occhiuto Presidente”, Pierluigi Caputo e Rosaria Succurro, espressione di un impegno politico e istituzionale che continua a radicarsi anche nel nostro territorio. “A loro – ha dichiarato – e a tutti i consiglieri eletti nelle diverse liste sotto la guida del Presidente Roberto Occhiuto, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. Un plauso particolare va a Gianluca Gallo per l’exploit personale con oltre 30.000 preferenze, frutto di un percorso sempre coerente e di una presenza costante fra la gente. Siamo chiamati tutti, ciascuno nel proprio ruolo, a servire con responsabilità e visione la nostra regione e le nostre comunità”. Il risultato delle urne, conclude il Sindaco, rappresenta: “non un traguardo, ma uno stimolo in più per continuare a lavorare, con serietà e visione, al servizio di Mendicino e dei suoi cittadini”.